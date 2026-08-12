कौन हैं उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति मोहसिन अख्तर की नई पत्नी? लोग बोले- माशाल्लाह! बेहद सुंदर

Mohsin Akhtar second wife Nidha Bhatt: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के एक्स हसबैंड मोहसिन अख्तर मीर दूसरी शादी कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं, उर्मिला से तलाक के लगभग दो साल बाद मोहसिन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। उन्होंने निधा भट्ट से इसी साल जून में शादी की थी और तस्वीरें शेयर करके अपनी शादी की घोषणा की थी। लगभग 1 महीने बाद मोहसिन ने अपने रिसेप्शन की एक और झलक फैंस को दिखाई है और एक रोमांटिक मैसेज भी लिखा है। जैसे ही ये तस्वीरें इंटरनेट पर आईं छा गईं। फैंस ये जानने के लिए बेताब हो उठे कि आखिर मोहसिन की नई दुल्हन कौन हैं और क्या करती हैं?