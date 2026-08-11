बोफोर्स घोटाले के बाद अमिताभ बच्चन की फिल्मों का हुआ था बहिष्कार! एक्टर सत्यजीत पुरी बोले- ‘लोगों ने पोस्टर्स पर कालिख पोत दी थी’

उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन को फिल्म में शामिल करने के लिए एक खास सीन लिखा गया था, जिसमें एक ऐसी सिचुएशन बनाई गई जहां अमित जी एक एक्टर हैं और उनकी कार खराब हो जाती है, और वह पूरी फिल्म की कहानी सुनाते हैं। अमित जी आए, उन्होंने शूटिंग की, उनका सीन शूट किया गया और फिल्म रिलीज हुई।" पुरी ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि बिग बी का नाम फिल्म से जुड़ने से सिनेमाहॉल दर्शकों से खचाखच भर जाएंगे। उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश था कि अब अमित जी हमारी फिल्म में हैं, फिल्म की ओपनिंग अच्छी होगी, लोग आएंगे और देखेंगे।"