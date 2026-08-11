‘अल्लाह का शुक्र है आप बच गए’ ए.आर रहमान क बेटे को लेकर लोगों ने की दुआ, खतीजा रहमान का पोस्ट वायरल

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हादसा सोमवार सुबह लगभग 3:30 बजे हुआ। हादसे के बाद ए.आर. अमीन और उनके दोस्त को आनन-फानन में निजी अस्पताल लेकर जाया गया। दोनों को काफी ज्यादा नहीं हल्की-फुल्की चोट आई है। जरूरी मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने दोनों को छुट्टी दे दी और वह सुरक्षित अपने घर लौट आए है। दूसरी कार में मौजूद यात्री को भी मामूली चोट आई थी, जिसे इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल अड्यार ट्रैफिक पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज के जरिए दुर्घटना की वजहों की पड़ताल कर रही है।