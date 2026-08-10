‘जहां भी मर जाऊं, वहीं दफन कर देना’ सिंगर लकी अली रोते हुए बोले- अपने साथ कफन लेकर चलता हूं

67 साल के सिंगर ने परफॉर्मेंस के दौरान लाइव कॉन्सर्ट में ऑडियंस से बात करते हुए मौत के बारे में बात की। कॉन्सर्ट का एक वीडियो, जिसे लकी अली ने बाद में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया, अब वायरल हो रहा है। भीड़ को संबोधित करते हुए, लकी ने माना कि उन्हें लगातार प्यार मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि आखिरकार एक समय आएगा जब उन्हें जाना होगा। उन्होंने कहा, "मुझे पता है, मैं भी आप सबसे प्यार करता हूं। लेकिन एक दिन, मुझे जाना ही होगा, ना। मैं आपको इसके लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं असल में तैयार हूं।"