‘ना मैंने चुम्मा दिया, ना लिया’, उदित नारायण के KISS विवाद पर कुमार सानू ने कसा मजेदार तंज! VIDEO आया सामने

बता दें, 1990 के दशक में कुमार सानू और उदित नारायण को बॉलीवुड संगीत जगत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी (Rival) माना जाता था। दोनों एक ही फिल्म में गानों के लिए कॉम्पिटिशन करते थे और कई सुपरहिट गानों में साथ काम भी करते थे। लेकिन, वक्त के साथ दोनों की यह प्रोफेशनल राइवलरी एक बेहद गहरी और अटूट दोस्ती में बदल गई। अपनी इस खास बॉन्डिंग पर बात करते हुए कुमार सानू ने बताया कि उन दिनों के मुकाबले अब उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उम्र और करियर के इस पड़ाव पर अब उनके बीच खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए उनका रिश्ता पूरी तरह सच्चा और मजबूत है।