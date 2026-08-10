गोविंदा ने की थी सलमान खान को लेकर भविष्यवाणी! जो बाद में हुई सच, एक्टर ने खुद किया खुलासा

गोविंदा ने ANI के पॉडकास्ट में बॉलीवुड और इंडस्ट्री के अपने दोस्तों को लेकर बातचीत की। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपने सलमान खान को भी स्टाइलिंग टिप्स दिए थे? तो उन्होंने बताया कि उस दौर में सलमान अपनी निजी जिंदगी और उम्मीदों की वजह से काफी परेशान चल रहे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ रहता था। मैंने सलमान को उस उदासी से बाहर निकालने का फैसला किया। एक शाम जब हम दोनों साथ में बैठे, तो मैंने सलमान से साफ-साफ कहा, "सलमान, बहुत बाहर देख लिया, अब थोड़ा खुद की तरफ देखो।" गोविंदा ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि जब वह राजनीति से बाहर निकले थे, तब उनका वजन 114 किलो हो गया था और वह खुद को कैरेक्टर रोल तक सीमित मान चुके थे।"