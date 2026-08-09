निकिता रावल को फैन ने जबरदस्ती किया Lip Kiss, अभिनेत्री की हालत हुई खराब, डर से कांपी

मुंबई में शनिवार, 8 अगस्त को आयोजित हुए अवॉर्ड शो के रेड कार्पेट यह पूरी घटना घटी। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मौजूद चश्मदीदों के अनुसार, निकिता रावल रेड कार्पेट पर मीडिया फोटोग्राफर्स के सामने हंसते हुए पोज दे रही थीं। तभी भीड़ में से एक महिला फैन उनके करीब आई और उनके साथ सेल्फी लेने की गुजारिश करने लगी। एक्ट्रेस ने बेहद प्यार से मुस्कुराते हुए उस फैन के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए सहमति दे दी। दोनों कैमरों के लिए पोज दे ही रहे थे कि स्थिति अचानक बदल गई और महिला फैन ने अभिनेत्री के करीब आकर उनका ध्यान भटका दिया।