8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

स्वरा भास्कर की बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, पोस्ट में लिखा- ये तेजी से बढ़ा

Swara Bhaskar Hospitalised: सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाली अभिनेत्री स्वरा भास्कर को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। खुद एक्ट्रेस ने इसका कारण बताते हुए अपनी फोटो शेयर की है।
less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Aug 08, 2026

swara bhaskar hospitalised test positive for dengue shares health update

स्वरा भास्कर ने किया पोस्ट (Photo Source- reallyswara)

Swara Bhaskar Hospitalised:बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शनिवार को अभिनेत्री ने खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए फैंस को अपनी बीमारी की जानकारी दी। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ा।

स्वरा भास्कर ने हॉस्पिटल से शेयर की फोटो

स्वरा भास्कर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अस्पताल के बेड से फोटो शेयर की है। जिसमें उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल नजर आ रही है। उन्होंने लिखा कि स्थिति अचानक बिगड़ गई और डेंगू की पुष्टि होने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं, स्वरा भास्कर से पहले टीवी एक्ट्रेस अविका गौर के पति मिलिंद चंदवानी ने इंस्टाग्राम पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अविका को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और टेस्ट रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है।

बता दें, इससे पहले स्वरा भास्कर ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET-UG पेपर लीक मामले के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की भी मांग की थी।

‘बालिका वधू’ फेम अविका गोर की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं भर्ती, पति मिलिंद बोले- दुआ करें

ये भी पढ़ें
avika gor hospitalized due to dengue husband milind said please pray

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Aug 2026 02:10 pm

Published on:

08 Aug 2026 01:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / स्वरा भास्कर की बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, पोस्ट में लिखा- ये तेजी से बढ़ा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘रामायण’ की अनोखी रिलीज रणनीति! 6 नवंबर को नहीं 2 दिन बाद भारत में दस्तक देगी फिल्म?

namit malhotra Ramayana release india 8 november international 6 november
बॉलीवुड

‘तो फिर आओ’ के ओरिजिनल सिंगर मुस्तफा जाहिद ‘आवारापन 2’ से बाहर, गीतकार सईद कादरी ने बताई वजह

saeed quadri on pakistani singer mustafa zahid out awarapan 2 reveal reason
बॉलीवुड

‘Generation Gutter’ वाले विवादित बयान के बाद कंगना रनौत ने लिया यू-टर्न!, बोलीं- ‘Gen Z देश की सबसे बड़ी ताकत है’

Kangana Ranaut Generation Gutter Remark
मनोरंजन

भारत और विदेश में अलग-अलग तारीख पर क्यों रिलीज होगी ‘Ramayana’? प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताई वजह

Ramayana Release Date
बॉलीवुड

76 की उम्र में अस्पताल में भर्ती हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, सीएम शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे, जानें पूरा मामला

Mithun Chakraborty Hospitalised
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.