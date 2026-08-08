स्वरा भास्कर की बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, पोस्ट में लिखा- ये तेजी से बढ़ा

स्वरा भास्कर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अस्पताल के बेड से फोटो शेयर की है। जिसमें उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल नजर आ रही है। उन्होंने लिखा कि स्थिति अचानक बिगड़ गई और डेंगू की पुष्टि होने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं, स्वरा भास्कर से पहले टीवी एक्ट्रेस अविका गौर के पति मिलिंद चंदवानी ने इंस्टाग्राम पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अविका को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और टेस्ट रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है।