‘बालिका वधू’ फेम अविका गोर की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं भर्ती, पति मिलिंद बोले- दुआ करें

Avika Gor hospitalized dengue fever: 'बालिका वधू' फेम मशहूर अभिनेत्री अविका गोर (Avika Gor) को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनकी हालत बेहद खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके पति मिलिंद चंदवानी ने एक वीडियो मैसेज शेयर कर फैंस को अविका की हेल्थ अपडेट दी है और उनके जल्द ठीक होने की दुआ करने की अपील भी की है। मिलिंद ने बताया कि अविका को पिछले पांच दिनों से 103-104 डिग्री तेज बुखार था। इसके बाद भी वह लगातार काम करती रहीं। तबीयत जब ज्यादा खराब हुई और टेस्ट कराए गए तो मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि अविका को डेंगू हुआ है। सोशल मीडिया पर फैंस उनके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं।