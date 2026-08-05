बाहर होने के बाद हर्षद चोपड़ा ने शिवांगी संग डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- उससे प्यार बहुत है

'लॉक अप 2' के प्रीमियर के दौरान होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान ने हर्षद से पूछा था कि दो दशकों से इंडस्ट्री में रहने के बावजूद वे अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर क्यों रखते हैं। इस पर हर्षद ने अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक सच का खुलासा किया था। उन्होंने बताया, "2010 में उनके बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया था, जिसके बाद से वह लोगों से दूरी बनाने लगे। इसके अलावा, हर्षद ने शो में बचपन में हुए सेक्शुअल हैरेसमेंट के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कई बच्चे ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं, इसलिए बच्चों को प्यार और सुरक्षा देना हम सभी की जिम्मेदारी है। उनकी यह बात सुनकर शिवांगी जोशी और राम कपूर भी भावुक हो गए थे।