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बाहर होने के बाद हर्षद चोपड़ा ने शिवांगी संग डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- उससे प्यार बहुत है

Harshad chopda: 'लॉक अप 2' से बाहर होने के बाद हर्षद चोपड़ा ने पहली बार अपने और शिवांगी जोशी की डेटिंग की खबरों पर खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के धोखा देने की कहानी को भी याद किया है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Aug 05, 2026

Harshad chopda break silence shivangi joshi dating rumors said yes i love her as a friend

हर्षद चोपड़ा ने शिवांगी जोशी और अपने रिश्ते पर बात की (Photo Source- )

रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' (सीजन 2) के पहले फाइनलिस्ट बने अभिनेता हर्षद चोपड़ा के शो से बाहर होने के फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है। हर्षद ने अपनी दोस्त शिवांगी जोशी को फाइनलिस्ट बनाने और उन्हें एलिमिनेशन से बचाने के लिए अपनी फिनाले की जगह छोड़ दी और खुद घर से बेघर होने का फैसला किया। शो से बाहर आने के बाद हर्षद ने पहली बार शिवांगी जोगी की डेटिंग की खबरो को लेकर बात की है। वहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी के काले पन्नों को भी याद किया है।

हर्षद ने शिवांगी संग डेटिंग की खबरों पर क्या कहा?

हर्षद चोपड़ा ने एक पॉडकास्ट में खास बातचीत की है। इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि किसी को भी उनके इतनी जल्दी शो से बाहर होने की उम्मीद नहीं थी। हर्षद ने अपने गेम प्लान पर सफाई दी। हर्षद ने कहा, "मेरा गेम असल में 'नो गेम' वाला था। मुझे लगा कि यह एक ऐसा शो है जहां आप जैसे हैं, वैसे ही रहना चाहिए। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि बाहर लोग मेरे बर्ताव पर कैसा रिएक्शन देंगे। बस एक चीज जो मैं दर्शकों को नहीं दिखाना चाहता था, वह थी मेरी इमोशनल साइड।"

हर्षद से आगे शो में काफी रोए और शिवांगी जोशी की ढाल बनते दिखने पर सवाल पूछा गया तो एक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, वह और शिवांगी काफी समय से दोस्त हैं। ऐसी स्थिति में जहां 15-16 लोग कम खाने और कठिन माहौल में रह रहे थे, वहां परिस्थितियों ने उन्हें एक-दूसरे का सहारा बनने पर मजबूर कर दिया था।

हर्षद से आगे जब पूछा गया कि क्या वो और शिवांगी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? ऐसे में एक्टर ने जवाब दिया, "नहीं वह उन्हें डेट नहीं करे। लेकिन वह उनसे प्यार काफी करते हैं पर वो दोस्ती वाला प्यार है और कुछ नहीं। दोनों प्यार के मतलब अलग है और दोनों अलग-अलग चीजे हैं।"

धोखे और बचपन के दर्दनाक का खुलासा

'लॉक अप 2' के प्रीमियर के दौरान होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान ने हर्षद से पूछा था कि दो दशकों से इंडस्ट्री में रहने के बावजूद वे अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर क्यों रखते हैं। इस पर हर्षद ने अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक सच का खुलासा किया था। उन्होंने बताया, "2010 में उनके बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया था, जिसके बाद से वह लोगों से दूरी बनाने लगे। इसके अलावा, हर्षद ने शो में बचपन में हुए सेक्शुअल हैरेसमेंट के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कई बच्चे ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं, इसलिए बच्चों को प्यार और सुरक्षा देना हम सभी की जिम्मेदारी है। उनकी यह बात सुनकर शिवांगी जोशी और राम कपूर भी भावुक हो गए थे।

'लॉक अप 2' से बाहर हुए हर्षद चोपड़ा

आज रात होगा 'लॉक अप 2' का ग्रैंड फिनाले

जेल-थीम पर आधारित इस शो में सितारे कई हफ्तों तक कड़े टास्क और आरोपों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा होस्ट किया जा रहा यह शो आज रात अपने समापन( ग्रैंड फिनाले) पर पहुंचने वाला है, जहां विजेता को 1 करोड़ रुपये की नकद राशि इनाम के रूप में मिलेगी।

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Updated on:

05 Aug 2026 07:48 am

Published on:

05 Aug 2026 07:48 am

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