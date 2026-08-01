कौन है शगुन शर्मा? जिन्होंने गौरव खन्ना पर लगाए परेशान करने के आरोप, जानें क्या है पूरा मामला

शगुन शर्मा ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में गौरव खन्ना के साथ काम करने के अपने कड़वे अनुभव को शेयर किया। शगुन का दावा है कि एक सेट पर साथ काम करने के दौरान गौरव का व्यवहार उनके लिए काफी परेशान करने वाला था। शगुन ने आरोप लगाते हुए कहा कि गौरव सेट पर अपना प्रभुत्व यानी डोमिनेंस जमाने की कोशिश करते थे और अक्सर उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। उन्होंने बताया कि गौरव का रवैया काफी अनप्रोफेशनल था, जिससे उन्हें काम के माहौल में मानसिक तनाव झेलना पड़ा। शगुन के मुताबिक, जब उन्होंने इसका विरोध करने की कोशिश की, तो उनके काम को प्रभावित करने की कोशिश की गई। तलाक की खबरों के बीच शगुन शर्मा के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है।