अली गोनी संग शादी के सवालों पर भड़की जैस्मिन भसीन, बोलीं- क्या आप भरेंगे हमारी शादी का खर्चा?

Jasmin Bhasin Reaction On Aly Goni marriage: टीवी इंडस्ट्री के पावर कपल कहे जाने वाले स्टार्स जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) और अली गोनी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कपल की शादी को लेकर फैंस लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमेशा उन्हें निराशा ही हाथ लगी हैं। अब एक बार फिर जैस्मिन ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड अली गोनी (Aly Goni) के साथ अपने रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि हर जगह शादी को लेकर लगातार पूछे जाने वाले सवालों से अब वह काफी परेशान और तंग आ चुकी हैं। अभिनेत्री का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला, जहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में दखल देने वालों और ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है।