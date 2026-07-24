समुंद्र के अंदर ‘I Love You’! करण-तेजस्वी का अंडरवॉटर प्रपोजल देख फैंस बोले- ‘ये किसी फिल्म से कम नहीं’

बता दें, वीडियो में पहले करण और तेजस्वी अपने हाथों से हार्ट शेप बनाते नजर आते हैं। इसके बाद करण घुटनों के बल बैठकर इशारों में तेजस्वी को प्रपोज करते हैं। पानी के अंदर बोलना संभव नहीं होने की वजह से दोनों ने हाथों के इशारों से ही अपनी भावनाएं जाहिर कीं, जिसमें करण ने इशारों में 'आई लव यू' कहा, जबकि तेजस्वी ने मुस्कुराकर उसका जवाब दिया। दोनों का ये रोमांटिक पल व्लॉग का सबसे खास हिस्सा बन गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो सामने आने के बाद फैंस ने कमेंट सेक्शन में दोनों पर जमकर प्यार लुटाया। कई लोगों ने इस अंडरवॉटर प्रपोजल को फिल्म जैसा बताया, जबकि कई यूजर्स ने लिखा कि ये किसी रोमांटिक फिल्म का सीन लगता है। फैंस ने करण और तेजस्वी की केमिस्ट्री की भी खूब तारीफ की।