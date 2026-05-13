क्या सच में शादीशुदा हैं करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश? दोस्त के बयान से फैंस हैरान

इस वीडियो के ऑनलाइन आने के तुरंत बाद ही फैंस ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ ला दी और जहां कई यूजर्स ने करण और तेजस्वी को टेलीविजन के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक कहा, तो वहीं दूसरों ने कहा कि अगर ये अफवाहें सच निकलीं तो वे बहुत खुश होने वाले है। साथ ही, कुछ फैंस ने ये भी बताया कि जब से उन्होंने बिग बॉस में डेटिंग शुरू की है, तब से वे दोनों की शादी की अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वायरल मोमेंट इंडिया फोरम्स की एक रिपोर्ट के कुछ समय बाद आया है जिसमें दावा किया गया था कि करण और तेजस्वी ने 'सीक्रेटली मैरिड' कर ली है।