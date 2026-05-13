13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

क्या सच में शादीशुदा हैं करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश? दोस्त के बयान से फैंस हैरान

Karan Kundrra and Tejasswi Prakash court marriage: करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की शादी को लेकर हाल ही में फैंस के बीच काफी चर्चा हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके करीबी दोस्त ने इस बात का खुलासा किया कि दोनों वास्तव में शादीशुदा हैं, जिससे फैंस हैरान रह गए।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

May 13, 2026

करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश(फोटो सोर्स: x के @UmarfarooqURFQ/@Aishzee1 अकाउंट द्वारा ली गई)

Karan Kundrra and Tejasswi Prakash courtmarriage: करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश, जो अभी लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 से सबके चहेते बने हुए है, एक बार फिर सीक्रेटली शादी की अफवाहों के बीच सुर्खियों में हैं। हालांकि कपल ने अभी तक इन अफवाहों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन एली गोनी के यूट्यूब चैनल के एक व्लॉग ने इसी ओर इशारा किया है और वीडियो में, अभिषेक कुमार को कथित तौर पर ये कहते हुए सुना जा सकता है कि कपल ने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली है। एक व्लॉग के क्लिप अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और फैंस इस पर रिएक्शन दे रहे हैं।

अभिषेक ने कहा, भाई उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है

एली गोनी के व्लॉग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कई सेलिब्रिटी लाफ्टर शेफ्स के सेट पर एन्जॉय करते दिख रहे हैं। बता दें, इसमें अभिषेक को कथित तौर पर ये कहते हुए सुना जा सकता है, "भाई उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है।" इस क्लिप ने ऑनलाइन कई यूजर्स का ध्यान खींचा, जिससे फैंस क्यूरियस और एक्साइटेड हो गए। जहां कुछ यूजर्स कपल के ऑफिशियली इस खबर को कन्फर्म करने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ने पहले ही उनकी शादी की संभावना का जश्न मनाना शुरू कर दिया है।

ये अफवाहें सच निकलीं तो वे बहुत खुश होने वाले हैं फैंस

इस वीडियो के ऑनलाइन आने के तुरंत बाद ही फैंस ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ ला दी और जहां कई यूजर्स ने करण और तेजस्वी को टेलीविजन के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक कहा, तो वहीं दूसरों ने कहा कि अगर ये अफवाहें सच निकलीं तो वे बहुत खुश होने वाले है। साथ ही, कुछ फैंस ने ये भी बताया कि जब से उन्होंने बिग बॉस में डेटिंग शुरू की है, तब से वे दोनों की शादी की अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वायरल मोमेंट इंडिया फोरम्स की एक रिपोर्ट के कुछ समय बाद आया है जिसमें दावा किया गया था कि करण और तेजस्वी ने 'सीक्रेटली मैरिड' कर ली है।

इससे पहले, बॉम्बे टाइम्स के साथ एक चैट में, तेजस्वी प्रकाश ने करण कुंद्रा के साथ अपनी शादी की योजनाओं के बारे में बात की थी और कहा था, "ये जल्द ही नहीं होने वाला है।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

13 May 2026 02:55 pm

Published on:

13 May 2026 02:17 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / क्या सच में शादीशुदा हैं करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश? दोस्त के बयान से फैंस हैरान

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मौनी रॉय ने तलाक की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, हाथ जोड़कर फैंस से की अपील

मौनी रॉय ने तलाक की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
TV न्यूज

PM मोदी की ‘बचत’ वाली अपील पर देवोलीना भट्टाचार्जी का तीखा पलटवार, वीडियो शेयर कर सिस्टम को घेरा

Devoleena Bhattacharjee Dig on PM Narendra Modi said politicians waste fuel After appeal not buy gold and fuel
TV न्यूज

लुक्स को लेकर मिले तानों पर छलका रुबीना दिलैक का दर्द, बोलीं- ‘मुझे कहा गया चेहरा अच्छा नहीं है’

Rubina Dilaik on Body Shaming
TV न्यूज

‘मेरे पिता ने रिश्ते में कभी धर्म को आने नहीं दिया’, सुयश राय संग शादी पर किश्वर मर्चेंट ने किया खुलासा

Kishwer Merchant Interfaith Marriage
TV न्यूज

3 साल डेटिंग, 2 तरह की शादी! मौनी और सूरज की फिल्मी है प्रेम कहानी, मुलाकात का किस्सा भी है रोचक

Mouni Roy Suraj Nambiar love story actress love at first sight amid divorce rumors photos delete
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.