‘मेरे पिता ने रिश्ते में कभी धर्म को आने नहीं दिया’, सुयश राय संग शादी पर किश्वर मर्चेंट ने किया खुलासा

किश्वर ने अपने और अपने पति के बीच 6 साल के उम्र के अंतर पर बात करते हुए कहा, “शुरुआत में मुझे लगता था कि यह एक बड़ी समस्या है। पहले तो मुझे लगा कि वो अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल रहा है, लेकिन जब मैंने उसका पासपोर्ट देखा और उसमें 22 साल लिखा था, तो मैंने सोचा, ‘हे भगवान, वो तो वाकई बहुत छोटा है।’ उस समय मैं 28 साल की थी। मुझे लगा था कि यह रिश्ता नहीं चल पाएगा। हम अलग भी हो गए थे, लेकिन तीन दिन बाद हम फिर साथ आ गए और कहा, ‘हम इसे निभाएंगे,’ और हमने इसे खूबसूरती से निभा लिया है।”