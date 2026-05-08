Roopa Ganguly: महाभारत के ‘चीरहरण’ ने तोड़ दिया था रूपा गांगुली का दिल, कमरे में खूब रोई थीं एक्ट्रेस

बी.आर. चोपड़ा का मानना था कि अगर महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण ना हुआ होता तो 'महाभारत' भी नहीं हुई होती। इसके साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि महाभारत में ये सब हुआ था, इसलिए पर्दे पर भी इस घटना को अच्छे से दिखाना जरुरी था और उससे भी जरूरी था उस दर्द को दर्शकों तक पहुंचाना और रूपा गांगुली इस काम में सफल भी रहीं। इस सीन की शूटिंग से पहले बीआर चोपड़ा ने रूपा गांगुली को बुलाया और समझाया था कि अगर किसी महिला को भरी सभा में बाल से पकड़कर लाया जाए और उसके सारे कपडे़ उतारने की कोशिश की जाए तो उसका कैसा हाल होगा। उन्होंने रूपा गांगुली को इस सीन के लिए खुद को तैयार करने के लिए कहा और जैसे ही शूटिंग शुरू हुई उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इसे निभाया। हालांकि, ये सीन इतना गंभीर और इमोशनल था कि रूपा गांगुली इस सीन को करते करते खुद ही रोने लगीं थीं और शूटिंग के बाद भी बहुत रोईं।