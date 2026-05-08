नीतू कपूर बोलीं, राहा को लेकर हो जाती है आलिया से अनबन, देना चाहती हूं एक चॉकलेट

नीतू कपूर ने अपने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी के साथ नजर आईं। इस दौरान उन्होंने बताया कि राहा अपनी मां आलिया की बात बहुत मानती है। नीतू के अनुसार, आलिया एक बेहद जिम्मेदार और अनुशासित मां हैं। वो राहा को बचपन से ही अच्छी आदतें सिखा रही हैं। साथ ही, नीतू कपूर ने कहा कि आलिया राहा को टीवी देखने से दूर रखती हैं और उसकी डाइट का भी खास ध्यान रखती हैं और यहां तक कि वो ज्यादा चीनी खाने भी नहीं देतीं। नीतू ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो हमेशा आलिया से कहती हैं कि कम-से-कम दादी होने के नाते उन्हें राहा को चॉकलेट खिलाने दी जाए, लेकिन आलिया तुरंत मना कर देती हैं।