विजय थलापति बनेंगे सीएम या नहीं? फैंस हुए कंफ्यूज, TVK सपोर्टर कर रहे दुआ

चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ समारोह होना था। हजारों फैंस घर का काम छोड़कर, परिवार को बिना बताए वहां पहुंचे, लेकिन पूरे दिन गेट बंद रहे। इसके बाद एक महिला फैन की आंखों से आंसू बहनी लगी। साथ ही, उसने कहा कि वो बिना किसी को बताए इस कार्यक्रम के लिए आई थी और उसे कैंसिल होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। वो काफी समय से वहीं खड़ी थी इस उम्मीद में कि शायद कुछ बदल जाए, लेकिन अब तक अभी ऐसा नहीं हुआ है।