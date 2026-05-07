हिंदी बोलने पर उड़ा मजाक तो भड़कीं साई पल्लवी, ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

इतना ही नहीं, साई पल्लवी ने ये भी बताया, "मुझे लगता है कि मैं इस किरदार के लिए फीट नहीं थी। ये रोल एक नए तरह के इंसान का होना चाहिए था जिसमें थोड़ा शान-शौकत भी हो, मैं ऐसी नहीं थी।" साथ ही, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 'एक दिन' इसलिए चुना था क्योंकि वे हल्की और कम तनाव वाली कोई फिल्म करना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें 'बिफोर सनराइज' फिल्म बहुत पसंद है और उन्हें लगा कि 'एक दिन' उसी तरह की एक मधुर और सरल कहानी होगी। तो दूसरी ओर, उनके को-स्टार जुनैद खान ने इस बात से इंकार किया और कहा कि ये रोल खास तौर पर साई पल्लवी के लिए ही बनाया गया था।