थलापति विजय के घर के बाहर फफक-फफक रोया फैन, चढ़ाए फूल, वीडियो वायरल

दरअसल, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फैन विजय के घर के बाहर कोनों पर फूल चढ़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पैर छू रहा है और घर के बाहर ढेर सारे फूल बिखेर रहा है। फिर वो झुककर बैठ जाता है और रोते हुए प्रार्थना करने लगता है। साउथ में अपने पसंदीदा स्टार्स को भगवान की तरह पूजने की परंपरा रही है लेकिन ये सीन देखकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। मीडिया से बातचीत के दौरान उस शख्स ने कहा कि विजय जरूर सीएम बनेंगे, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएं। उसने चिंता जाहिर की कि विजय के घर के बाहर कोई पुलिस तैनात नहीं है और ये देखकर उसे दुख होता है।