चुनाव जीतते ही थलापति विजय से जुड़े 2 अजीब संयोग वायरल, फैंस बोले- क्या ईश्वर ने खुद चुना तमिलनाडु का अगला नायक?

इतना ही नहीं, फैंस ने इसे तुरंत डिकोड किया TN यानी तमिलनाडु, CM यानी चीफ मिनिस्टर और 2026 यानी साल। बता दें, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा कि विजय ने पहले ही हिंट दे दी थी। तो दूसरे यूजर ने कहा कि सरकार ने फिल्म रोकी तो वो खुद सरकार बन गए, क्या ईश्वर ने खुद चुना तमिलनाडु का अगला नायक, वाह। वहीं अन्य ने लिखा कि "भाई टाइम ट्रैवलर है लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सकता।" ये सीन फिल्म में 56 मिनट 42 सेकंड पर है।