‘तुम मुख्यमंत्री बनोगे’, थलापति विजय की ‘किंगमेकर’ निकली मां शोभा चंद्रशेखर, 20 साल पहले कही बात बनेगा सच!

Thalapathy Vijay Mother Shoba Chandrasekhar: तमिल सिनेमा और अब राजनीति के बड़े चेहरे बन चुके थलापति विजय की जिंदगी इन दिनों एक नए मुकाम पर है। 2026 के चुनावों में उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) की ऐतिहासिक जीत ने उन्हें न सिर्फ एक सफल अभिनेता बल्कि एक मजबूत राजनीतिक नेता के रूप में भी स्थापित कर दिया है। लेकिन इस बड़ी जीत के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है, जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं- एक मां की आवाज, एक गीत और उसमें छुपी भविष्यवाणी। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।