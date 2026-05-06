बंगाल में एक गाने ने करा दी ममता बनर्जी की करारी हार? सयानी घोष पर यूं चुटकी ले रहे लोग

चुनावी नतीजे आने के बाद सयानी घोष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए लोकतंत्र में विश्वास जताया और कहा कि वो आगे भी जनता की सेवा करती रहेंगी। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि वे अपने नेता ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए काम करती रहेंगी।