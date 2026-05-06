सियासत में जीत, निजी जिंदगी में तूफान! कभी लिखे प्रेम पत्र अब तलाक की नौबत पर थलापति विजय की शादीशुदा जिंदगी

Thalapathy Vijay Sangeetha Lovestory: दक्षिण भारतीय सिनेमा से निकलकर राजनीति के शिखर तक पहुंचने वाले थलापति विजय आज जिस मुकाम पर खड़े हैं, वहां हर कोई उनकी सफलता की कहानी जानना चाहता है। लेकिन इस चमक-दमक के पीछे उनकी निजी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय भी है, जो इन दिनों सुर्खियों में है। ये कहानी है उनके और उनकी पत्नी संगीता सोरनलिंगम की- जो कभी एक परफेक्ट लव स्टोरी मानी जाती थी, लेकिन अब सवालों और आरोपों के घेरे में है।