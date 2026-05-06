तमिलनाडु में फतह लेकिन परिवार में कलह! कहां है थलापति विजय की पत्नी, तलाक पर क्या है फैसला?

इस पूरे विवाद के बीच साउथ की मशहूर अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम भी चर्चाओं में आ गया है। विजय की जीत के बाद तृषा उनके घर पहुंचीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्तों को लेकर अटकलें तेज हो गईं। कुछ लोग इसे तलाक की वजह से जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि इस पर न तो विजय और न ही तृषा ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है।