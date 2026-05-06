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तमिलनाडु में फतह लेकिन परिवार में कलह! कहां है थलापति विजय की पत्नी, तलाक पर क्या है फैसला?

Thalapathy Vijay TVK Election Victory 2026: तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी टीवीके के शानदार प्रदर्शन के बाद अब सवाल ये है कि उनकी पत्नी संगीता आखिर कहा हैं।

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चेन्नई

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Himanshu Soni

May 06, 2026

Thalapathy Vijay TVK Election Victory 2026

Thalapathy Vijay TVK Election Victory 2026 (सोर्स- एक्स)

Thalapathy Vijay TVK Election Victory 2026: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और अब राजनीति में बड़ा नाम बन चुके विजय इन दिनों दो वजहों से लगातार सुर्खियों में हैं। एक तरफ उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) ने तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सबको चौंका दिया है, वहीं दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी में उठ रहे सवाल लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।

चुनावी जीत की खुशी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर उनकी पत्नी संगीता विजय कहां हैं और क्यों इस ऐतिहासिक मौके पर नजर नहीं आईं।

राजनीति में धमाकेदार एंट्री (Thalapathy Vijay TVK Election Victory 2026)

तमिलनाडु की 234 सीटों वाली विधानसभा में विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीतकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। यह आंकड़ा भले ही बहुमत से थोड़ा दूर हो, लेकिन एक नए राजनीतिक चेहरे के लिए यह उपलब्धि किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जा रही।

फिल्मी पर्दे से निकलकर सीधे राजनीति के मैदान में उतरने वाले विजय ने जिस तेजी से जनता का भरोसा जीता है, उसने बड़े-बड़े दिग्गजों को भी हैरान कर दिया है। फैंस अपने ‘थलापति’ की इस जीत से बेहद खुश हैं, लेकिन इसी खुशी के बीच उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर चिंता भी जताई जा रही है।

कहां हैं संगीता? सवालों के घेरे में रिश्ते (Thalapathy Vijay TVK Election Victory 2026)

विजय की जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि उनकी पत्नी संगीता इस जश्न में कहीं नजर क्यों नहीं आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, संगीता पिछले काफी समय से लंदन में रह रही हैं।

बताया जा रहा है कि दोनों के रिश्तों में लंबे समय से खटास चल रही है। पहले जहां इन खबरों को अफवाह माना जा रहा था, वहीं अब ये मामला गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है।

तलाक की खबरें तेज, कोर्ट तक पहुंचा मामला

सूत्रों के अनुसार, विजय और संगीता के बीच मामला इतना बढ़ चुका है कि दोनों ने कानूनी रास्ता अपना लिया है। खबर है कि संगीता ने चेंगलपट्टू की जिला अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की थी।

इतना ही नहीं, उन्होंने आर्थिक सहायता और संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग भी की थी। हालांकि अब नई जानकारी सामने आ रही है कि दोनों आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर चुके हैं। फिलहाल यह मामला कोर्ट में लंबित है और आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।

तृषा कृष्णन का नाम आया सामने, बढ़ीं चर्चाएं

इस पूरे विवाद के बीच साउथ की मशहूर अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम भी चर्चाओं में आ गया है। विजय की जीत के बाद तृषा उनके घर पहुंचीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्तों को लेकर अटकलें तेज हो गईं। कुछ लोग इसे तलाक की वजह से जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि इस पर न तो विजय और न ही तृषा ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है।

फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रिया

विजय के फैंस इस समय भावनाओं के दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ वह अपने पसंदीदा स्टार की राजनीतिक सफलता का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी में उठ रहे तूफान से चिंतित भी हैं।

सोशल मीडिया पर फैंस लगातार दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह विजय ने राजनीति में बड़ी जीत हासिल की है, उसी तरह उनकी निजी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाए।

राजनीति और निजी जिंदगी- दोनों की चुनौती

अब विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में उभरे हैं। ऐसे में उनकी हर गतिविधि पर जनता और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हुई हैं।

संगीता की गैरमौजूदगी और तलाक की खबरें उनके विरोधियों के लिए एक मुद्दा बन सकती हैं। ऐसे में विजय को अपने निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती बन सकता है।

अभी बना हुआ है सस्पेंस

फिलहाल इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, यह साफ तौर पर सामने नहीं आया है। जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, तब तक यह मामला अटकलों के घेरे में ही रहेगा।

एक तरफ विजय ने राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, वहीं दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी का यह अध्याय उनके लिए सबसे कठिन परीक्षा बनता जा रहा है।

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Updated on:

06 May 2026 08:43 am

Published on:

06 May 2026 08:42 am

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