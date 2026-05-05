BJP नेता के ‘बाल उगने’ वाले बयान पर अनुपम खेर ने ली चुटकी, बोले- “अरे भैया जी! मैंने आपका क्या बिगाड़ा है”

अनुपम खेर अक्सर सोशल मीडिया पर राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपनी बेबाक राय व्यक्त करते रहते हैं। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की चुनावी जीत के बाद उन्होंने लिखा, "तमिलनाडु में इस शानदार जीत के लिए अभिनेता विजय को हार्दिक बधाई। इतनी बड़ी जीत संयोगवश नहीं मिलती, यह दृढ़ विश्वास, लोगों से जुड़ाव और जनता के भरोसे की जीत होती है।" उन्होंने आगे तमिलनाडु की उस लंबी परंपरा पर रौशनी डालते हुए कहा, जिसमें सिनेमा जगत के दिग्गज कलाकार जनता के अपार प्रेम के साथ नेता बनते रहे हैं। अनुपम ने लिखा, "इतने बड़े जनसमर्थन को जुटाकर उसे निर्णायक जनादेश में बदलना आपकी यात्रा और जनता के साथ आपके जुड़ाव को बयां करता है।" उन्होंने विजय को राज्य की सेवा के लिए शक्ति, ज्ञान और रचनात्मकता की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त की।