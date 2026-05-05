‘पुष्पा’ स्टार फहाद फासिल या ‘धुरंधर’ स्टार अक्षय खन्ना, कौन लेगा ‘SVC63’ में सलमान खान से टक्कर?

एसवीसी63 का ऐलान इस साल की शुरुआत में हुआ था। मेकर्स इसे ईद 2027 पर बड़े स्तर पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म में नयनतारा लीड रोल में नजर आएंगी और यह सलमान खान के साथ उनकी पहली ऑन-स्क्रीन फिल्म होगी। इसके साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि फिल्म निर्माता अगस्त या सितंबर 2026 तक फिल्म की शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे हैं।