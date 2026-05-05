ईरान-इजरायल जंग के चलते घंटों फंसी रहीं अमीषा पटेल, परेशान होकर बोलीं- ये वॉर कब तक चलेगी?

इस पूरे घटनाक्रम ने फ्लाइट में मौजूद यात्रियों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। खुद अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया के जरिए इस अनुभव को साझा करते हुए अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा कि जब उनकी फ्लाइट दुबई पहुंचने वाली थी, तभी अचानक एयरस्पेस बंद कर दिया गया और उन्हें मस्कट भेज दिया गया। इस दौरान उनका एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा- 'आखिर ये जंग कब खत्म होगी?'