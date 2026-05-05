ईरान-इजरायल जंग के चलते घंटों फंसी रहीं अमीषा पटेल, परेशान होकर बोलीं- ये वॉर कब तक चलेगी?

Ameesha Patel On Iran-Israel War (सोर्स- एक्स)
Ameesha Patel On Iran-Israel War: बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल उस वक्त एक खौफनाक स्थिति का सामना करती नजर आईं, जब उनकी मुंबई लौट रही फ्लाइट अचानक बीच रास्ते में ही डायवर्ट कर दी गई। ये घटना सिर्फ एक ट्रैवल डिले नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय तनाव और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा कारण था, जिसने यात्रियों की सांसें थाम दीं।
बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस न्यूयॉर्क से दुबई होते हुए मुंबई आ रही थीं। फ्लाइट जैसे ही दुबई में लैंडिंग के करीब पहुंची, तभी अचानक एयरस्पेस बंद होने की खबर आई। वजह थी क्षेत्र में बढ़ते हमले, जिनके चलते सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कदम उठाया। हालात इतने गंभीर थे कि फ्लाइट को तुरंत मस्कट की ओर मोड़ दिया गया।
इस पूरे घटनाक्रम ने फ्लाइट में मौजूद यात्रियों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। खुद अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया के जरिए इस अनुभव को साझा करते हुए अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा कि जब उनकी फ्लाइट दुबई पहुंचने वाली थी, तभी अचानक एयरस्पेस बंद कर दिया गया और उन्हें मस्कट भेज दिया गया। इस दौरान उनका एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा- 'आखिर ये जंग कब खत्म होगी?'
घटना के बाद एक्ट्रेस को दुबई एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार भी करना पड़ा। कई घंटों तक वे और अन्य यात्री एयरपोर्ट लाउंज में फंसे रहे। इस दौरान उन्होंने अपने फैंस को अपडेट देते हुए बताया कि 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई हैं। उनके साथ मशहूर डीजे डीजे चेतस भी मौजूद थे, जिन्होंने भी इस स्थिति की पुष्टि की।
सोशल मीडिया पर अमीषा के पोस्ट सामने आते ही फैंस ने राहत की सांस ली कि वह सुरक्षित हैं। साथ ही, लोगों ने उनके जल्द घर पहुंचने की कामना की और इस तरह की घटनाओं को लेकर चिंता भी जताई। कई यूजर्स ने लिखा कि इस तरह के हालात में यात्रियों की सुरक्षा सबसे अहम है और ऐसी स्थिति में धैर्य रखना जरूरी है।
अगर अमीषा पटेल के करियर की बात करें, तो उन्होंने कुछ साल पहले 'गदर 2' के जरिए बड़े पर्दे पर दमदार वापसी की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी और उन्होंने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद वह अन्य प्रोजेक्ट्स में भी नजर आईं, लेकिन यह घटना उनके लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं रही।
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