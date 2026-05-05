8 साल का लंबा इंतजार, 6 बार हुई पोस्टपोन; जब पर्दे पर आई ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

Brahmastra movie postpone history: फिल्मी दुनिया में किसी फिल्म का टलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या आप किसी ऐसी फिल्म के बारे में सोच सकते हैं जिसे एक-दो बार नहीं, बल्कि आधा दर्जन बार पोस्टपोन किया गया हो? एक वक्त तो ऐसा था जब लोग मजाक में कहने लगे थे कि यह फिल्म कभी रिलीज होगी भी या नहीं। लेकिन जब यह पर्दे पर उतरी, तो इसने न केवल सन्नाटे को शोर में बदल दिया, बल्कि बॉक्स ऑफिस के सूखे को भी खत्म कर दिया। इस फिल्म ने पहले दिन ही शानदार कमाई कर 75 करोड़ कमा डाले थे।