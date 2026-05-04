West Bengal Election: बंगाल में TMC की दुर्गति देख गदगद हुए रणवीर शौरी, हार को बताया ममता के अंत की शुरूआत

तो वहीं, दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) भी शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। इस पर साउथ के कई बड़े स्टार्स जैसे नानी, काजल अग्रवाल, विजय देवरकोंडा, और शरवानंद ने विजय को सोशल मीडिया पर बधाई दी है और अभी देशभर की नजरें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के अंतिम नतीजों पर लगी हुई हैं। आने वाले कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा कि दोनों राज्यों में जनता ने किसे अपना चुनिंदा प्रतिनिधि बनाया है और राजनीतिक किस्मत का पहिया किस ओर घूमेगा।