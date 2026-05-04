4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

‘बंगाल ने डर नहीं, लोकतंत्र को चुना’, BJP की बढ़त पर ‘अनुपमा’ एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने TMC पर कसा तंज

Rupali Ganguly on Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल असेम्बली इलेक्शन के शुरुआती रुझानों पर रियेक्ट करते हुए टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने राजनीतिक हलचल मचा दी। इन रुझानों में भाजपा आगे चल रही है। अपने बयान में उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सीआरपीएफ कर्मियों की तारीफ की और एक कमेंट भी किया जिसे ममता बनर्जी की पार्टी TMC पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

May 04, 2026

Rupali Ganguly on Bengal Assembly Elections

बंगाल चुनाव में बीजेपी की बढ़त पर टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली का बयान चर्चा में। (फोटो सोर्स: ANI)

Rupali Ganguly on Bengal Assembly Elections: पॉपुलर टीवी सीरियल 'अनुपमा' की अनुपमा उर्फ रूपाली गांगुली ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हुए, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त के बीच तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट शेयर किया और कहा की बंगाल की जनता ने दर नहीं लोकतंत्र को चुना है।

बीजेपी को 'लोकतंत्र' और टीएमसी को 'डर' का प्रतीक बताया (Rupali Ganguly on Bengal Assembly Result 2026)

पश्चिम बंगाल के कोलकाता ने जन्मी रूपाली गांगुली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर ट्वीट करते हुए लिखा, "बंगाल ने डर पर लोकतंत्र को चुना," साफ़ है कि उन्होंने भाजपा को लोकतंत्र का प्रतीक और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को डर का प्रतीक बताते हुए पोस्ट किया।

उन्होंने कोलकाता में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने लिखा,“हर मुश्किल के बावजूद शांतिपूर्ण मतदान कराने वाले हमारे बहादुर सीआरपीएफ जवानों का दिल से शुक्रिया। जय सीआरपीएफ।”

एक्ट्रेस का बयान पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त की खबरों के बाद आया

उनका यह बयान पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त की खबरों के बाद आया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, उस समय भाजपा और टीएमसी दोनों ने एक-एक सीट जीती थी। भाजपा के उम्मीदवार शशि पांजा ने मोंटेस्वर सीट से जीत हासिल की, जबकि टीएमसी के रेयात हुसैन सरकार ने भगवांगोला सीट से जीत दर्ज की। शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में थे, रिपोर्टों से पता चलता है कि पार्टी ने शुरुआती बढ़त में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। उस समय भाजपा 195 सीटों पर आगे थी, जबकि टीएमसी 82 सीटों पर आगे थी।

साल 2024 में ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी

बता दें कि मई 2024 में, रूपाली ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने सरकार के विकास एजेंडे की तारीफ की और कहा, “विकास के इस महायज्ञ को देखकर मुझे भी इसमें भाग लेने की प्रेरणा मिलती है… मुझे आपके आशीर्वाद और समर्थन की आवश्यकता है ताकि मैं जो भी करूं, उसे सही और अच्छे तरीके से करूं।”

ये भी पढ़ें

क्यों करोड़ों फैंस विजय को मानते हैं अपना ‘थलपति’? 32 साल पुरानी है इसकी कहानी
टॉलीवुड
आखिर क्यों विजय को कहा जाता है ‘थलपति’? (फोटो सोर्स: IMDb)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

TV News

Published on:

04 May 2026 05:20 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘बंगाल ने डर नहीं, लोकतंत्र को चुना’, BJP की बढ़त पर ‘अनुपमा’ एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने TMC पर कसा तंज

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दीपिका के कैंसर के बीच शोएब ने अपने BP और कोलेस्ट्रॉल को लेकर किया खुलासा, बोले- मैं डर गया

Shoaib ibrahim Big revealed her cholesterol level and BP issue amid dipika kakar cancer struggle
TV न्यूज

गुस्से में आपा खो बैठे बसीर अली, सरेआम पैप्स की दबोची कॉलर, वीडियो वायरल

गुस्से में आपा खो बैठे बसीर अली, सरेआम पैप्स की दबोची कॉलर, वीडियो वायरल
TV न्यूज

Kissing सीन करते समय कांपने लगी थी कनिका मान, एक्टर ने घबराकर छोड़ दिया था शूटिंग सेट

Kanika Mann bitterly crying during kissing scene with arjun bijlani roohaniyat revelation
TV न्यूज

67 के कुंवारे मुकेश खन्ना को है जीवनसाथी का इंतजार, शादी और पत्नी को लेकर दिल का हाल किया बयां

Unmarried Mukesh khanna waiting for perfect match said my future wife is already here
TV न्यूज

कौन है वो एक्ट्रेस जिनके साथ भाई ने की थी गंदी हरकत? प्रेग्नेंसी के डर से खाने लगी थीं पपीता

Who is kanika mann shocking revelation said abused by cousin brother he eat papaya fear of pregnancy
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.