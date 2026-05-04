‘बंगाल ने डर नहीं, लोकतंत्र को चुना’, BJP की बढ़त पर ‘अनुपमा’ एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने TMC पर कसा तंज

उनका यह बयान पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त की खबरों के बाद आया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, उस समय भाजपा और टीएमसी दोनों ने एक-एक सीट जीती थी। भाजपा के उम्मीदवार शशि पांजा ने मोंटेस्वर सीट से जीत हासिल की, जबकि टीएमसी के रेयात हुसैन सरकार ने भगवांगोला सीट से जीत दर्ज की। शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में थे, रिपोर्टों से पता चलता है कि पार्टी ने शुरुआती बढ़त में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। उस समय भाजपा 195 सीटों पर आगे थी, जबकि टीएमसी 82 सीटों पर आगे थी।