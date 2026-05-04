Thalapathy Vijay: क्यों करोड़ों फैंस विजय को मानते हैं अपना ‘थलपति’? 32 साल पुरानी है इसकी कहानी

इसके बाद कई सालों तक उनके चाहने वाले विजय को इलायाथलपति कहकर ही बुलाते रहे। मगर साल 2017 में उन्होंने डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर इलायाथलपति को 'थलपति' में बदलने का फैसला किया। विजय यंग कमांडर से कमांडर बन गए। एटली की फिल्म 'मर्सल' में उनके नाम के आगे थलपति लगाया गया, और वहीं से उन्हें थलपति विजय कहलाया जाने लगा। और उनके फैंस ने भी इस उपाधि को दिल से स्वीकार किया। बता दें की विजय और एटली की इस सुपरहिट जोड़ी ने कुल तीन फिल्में बनाईं, और तीनों ही बॉक्स ऑफिस पर सुपर-डुपर हिट रहीं जिनमें से सबसे बड़ी हिट फिल्म थी 'थेरी', बाद में बॉलीवुड में जिसका रीमेक बेबी जॉन के नाम से बनाया गया।