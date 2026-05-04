Tamil Nadu assembly elections: तमिलनाडु चुनाव के बीच छाई Vijay की लव स्टोरी, बनी चर्चा का केंद्र

खबरों के मुताबिक, Vijay's wife संगीता सोरनालिंगम ने 27 फरवरी 2026 को चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की। बता दें, इस याचिका में विजय पर एक एक्ट्रेस के साथ विवाहेतर संबंध रखने का आरोप लगाया गया है। हालांकि विजय और संगीता दोनों में से किसी ने भी अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इसी बीच, विजय को एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के साथ चेन्नई में एक शादी के रिसेप्शन में देखा गया जिसने अफवाहों को और हवा दे दी। हालांकि दोनों की तरफ से इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं आई है।