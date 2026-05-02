400 करोड़ में बनी थी ये महाफ्लॉप फिल्म, लगा मेकर्स को तगड़ा सदमा, दर्शकों को ठहराया था जिम्मेदार

Bollywood and South movie box office report: एक ऐसा पैन-इंडिया सुपरस्टार जिसके नाम मात्र से सिनेमाघरों के बाहj लंबी कतारें लग जाती है। साथ में बॉलीवुड का वो 'खलनायक' जिसकी एक दहाड़ पर्दे पर खौफ पैदा कर देती है… और ऊपर से 400 करोड़ रुपये का ऐसा भारी-भरकम बजट, जो किसी भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए काफी था। लेकिन 9 जनवरी की उस सुबह जब सिनेमाघरों के पर्दे खुले, तो सन्नाटा पसर गया। जिस फिल्म को 'सक्सेस की गारंटी' माना जा रहा था, वह रिलीज के महज 48 घंटों के भीतर दर्शकों के लिए तरसने लगी और मेकर्स को तगड़ा झटका लगा। फिल्म महज आधा बजट ही निकाल पाई और थिएटर में औंधेमुह गिर गई।