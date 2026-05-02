2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

400 करोड़ में बनी थी ये महाफ्लॉप फिल्म, लगा मेकर्स को तगड़ा सदमा, दर्शकों को ठहराया था जिम्मेदार

वो महाफ्लाॉप फिल्म जिसका बजट लगभग 400 से 450 करोड़ था, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। मेकर्स ने इसे पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया था और जब यह थिएटर में दर्शकों के लिए तरसी तो हर कोई हैरान रह गया। इसका परिणाम ये हुआ कि मेकर्स ने सारा गुस्सा जनता पर भी मड़ दिया।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 02, 2026

400 crore mega flop film makers shocked after release he got angry and blame audience

400 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी ये महाफ्लॉप फिल्म

Bollywood and South movie box office report: एक ऐसा पैन-इंडिया सुपरस्टार जिसके नाम मात्र से सिनेमाघरों के बाहj लंबी कतारें लग जाती है। साथ में बॉलीवुड का वो 'खलनायक' जिसकी एक दहाड़ पर्दे पर खौफ पैदा कर देती है… और ऊपर से 400 करोड़ रुपये का ऐसा भारी-भरकम बजट, जो किसी भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए काफी था। लेकिन 9 जनवरी की उस सुबह जब सिनेमाघरों के पर्दे खुले, तो सन्नाटा पसर गया। जिस फिल्म को 'सक्सेस की गारंटी' माना जा रहा था, वह रिलीज के महज 48 घंटों के भीतर दर्शकों के लिए तरसने लगी और मेकर्स को तगड़ा झटका लगा। फिल्म महज आधा बजट ही निकाल पाई और थिएटर में औंधेमुह गिर गई।

400 करोड़ में बनी थी ये महाफ्लॉप फिल्म (Bollywood and South movie box office report)

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार प्रभास की हालिया फिल्म 'द राजा साब' है। फिल्म के निर्देशक मारुती दसारी (Maruthi) इस प्रोजेक्ट को लेकर इतने उत्साहित थे कि उन्होंने इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म घोषित कर दिया था। मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और संजय दत्त जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को लेकर दावा किया गया था कि दर्शक इसे खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन हकीकत में, फिल्म को इतने निगेटिव रिव्यू मिले कि दो दिनों के बाद ही थिएटर खाली नजर आने लगे। मेकर्स को लोग ट्रोल करने लगे। ऐसे में मेकर्स का भी गुस्सा फूट पड़ा।

मजाक बना तो छलका डायरेक्टर का दर्द (Director Maruthi reaction on Raja Saab failure)

फिल्म की विफलता और सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग से निर्देशक मारुति काफी आहत हुए। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, "जब आपकी तीन साल की मेहनत को सोशल मीडिया पर महज एक मजाक बनाकर रख दिया जाता है, तो बहुत दर्द होता है। दर्शक पर्दे पर जो 3 घंटे देखते हैं, उसके पीछे हमारी सालों की तपस्या होती है।" मारुति ने यह भी कहा कि शायद दर्शक फेस्टिव मूड में थे और वह फिल्म के नैरेटिव की गहराई को नहीं समझ पाए।

स्टार पावर बनाम कंटेंट (Prabhas movie flop Raja Saab)

इस साल 'सैयारा' जैसी डेब्यू एक्टर्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, जिसने यह साबित कर दिया कि अब बड़े नाम सफलता की गारंटी नहीं हैं। 'द राजा साब' का फ्लॉप होना न केवल प्रभास के लिए, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अब दर्शकों को लुभाने के लिए सिर्फ चेहरे नहीं, बल्कि अच्छी स्क्रिप्ट भी जरूरी है।

आखिर प्रभास और संजय दत्त की इस जोड़ी से कहां चूक हो गई? क्यों एक आलीशान महल जैसी दिखने वाली 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर ताश के पत्तों की तरह ढह गई? क्या यह स्टार पावर के अंत की शुरुआत है या फिर दर्शकों ने मेकर्स को कोई बहुत बड़ा सबक सिखाया है?"

ये भी पढ़ें

‘200 या 500 रुपये ले लो’ संक्रमण खरीदता था ये फेमस एक्टर? कारण सामने आया तो चौंके लोग
बॉलीवुड
Bollywood Actor Varun Sharma did buy diseases for avoid ragging

खबर शेयर करें:

Published on:

02 May 2026 02:18 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / 400 करोड़ में बनी थी ये महाफ्लॉप फिल्म, लगा मेकर्स को तगड़ा सदमा, दर्शकों को ठहराया था जिम्मेदार

पत्रिका लाइव अपडेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

104 मिनट की वो हॉरर फिल्म जिसने हिला दिया बॉलीवुड, 7 साल बाद लौटा पार्ट 2

104 मिनट की वो हॉरर फिल्म जिसने हिला दिया बॉलीवुड, 7 साल बाद लौटा पार्ट 2
टॉलीवुड

आखिर क्यों ट्रेलर लॉन्च के दौरान फूट-फूटकर रोने लगीं एक्ट्रेस पायल राजपूत? शेयर की दर्द की वजह

Payal Rajput Emotional Breakdown
टॉलीवुड

‘वो मद्रास का एपस्टीन है’, सिंगर स्वगथा एस कृष्णन ने खोली इंडस्ट्री की पोल, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर पर लगाए आरोप

Swagatha S Krishnan Sexual Abuse Allegations
मनोरंजन

अश्लील गाने से विवादों में आई संजय दत्त की ‘KD: The Devil’ को मिला ‘A’ सर्टिफिकेट, जानें कब होगी रिलीज

KD The Devil CBFC Certificate
टॉलीवुड

शादी का झांसा देकर NRI शख्स से ठगे 9 करोड़ रुपये? एक्ट्रेस आशु रेड्डी पर लगे आरोप तो दिया बड़ा बयान

Actress ashu reddy 9 Crore on fraud case Promise of Marriage NRI man now Statement Amidst AllegationS
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.