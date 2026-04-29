29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘वो मद्रास का एपस्टीन है’, सिंगर स्वगथा एस कृष्णन ने खोली इंडस्ट्री की पोल, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर पर लगाए आरोप

Swagatha S Krishnan Sexual Abuse Allegations: गायिका स्वगथा एस कृष्णन ने एक फेमस तमिल म्यूजिक डायरेक्टर पर यौन शोषण और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि संगीतकार ने साउंडप्रूफ और कैमरा-युक्त स्टूडियो का इस्तेमाल महिलाओं को उनकी सहमति के बिना फंसाने और रिकॉर्ड करने के लिए करता है। इसके साथ ही सिंगर ने कम्पोजर को एक चालाक बताया।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Apr 29, 2026

Swagatha S Krishnan Sexual Abuse Allegations

म्यूजिक कंपोजर पर भड़कीं Swagatha S Krishn (फोटो सोर्स: singerswagatha)

Swagatha S Krishnan Sexual Abuse Allegations:मनोरंजन जगत से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, जिसके अनुसार, 'इस्पेड राजावुम इधया रानीयुम' जैसी फिल्मों में अपने हिट गानों के लिए मशहूर गायिका स्वगथा एस. कृष्णन ने एक जाने-माने तमिल म्यूजिक कम्पोजर पर यौन शोषण और दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में स्वागथा ने उस संगीतकार को "मद्रास का एपस्टीन" बताया और आरोप लगाया कि उसने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गंदा माहौल बनाया हुआ था।

इन खुलासों ने फिल्म जगत में सनसनी मचा दी है और सिंगर ने अब उभरते हुए कलाकारों को ऐसे ही अनुभवों से बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। सिंगर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी इस वीडियो के कुछ क्लिप्स शेयर किये हैं।

स्वगथा ने स्टूडियो में फंसाए जाने का किया खुलासा (Swagatha S Krishnan Sexual Abuse Allegations)

स्वगथा ने दुर्व्यवहार के पैटर्न के बारे में बात करते हुए आरोप लगाया कि कम्पोजर ने साउंडप्रूफ, आधुनकि स्टूडियो का उपयोग महिलाओं को फंसाने और डराने-धमकाने के लिए किया। उन्होंने दावा किया कि कमरे में दिखाई देने वाले और छिपे हुए दोनों प्रकार के सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिनका कथित तौर पर महिलाओं की सहमति के बिना उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

इसके आगे स्वगथा ने कहा, "वो एक साउंडप्रूफ कमरा था; अगर मैं चीखती-चिल्लाती भी तो भी कोई मुझे सुन नहीं सकता था।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इन रिकॉर्डिंग रूम्स में रिकॉर्ड किए गए फुटेज का बाद में ब्लैकमेल और डराने-धमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि पीड़ित महिला चुप रहें।

गायिका के अनुसार, म्यूजिक डायरेक्टर खासतौर पर इंडिपेंडेंट लड़कियों और औरतों को निशाना बनाता था। पहले वो उनसे पैसे उधार लेता, लेकिन वापस करने में देरी करता था। साथ ही, उनके करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी देता था। स्वगथा का कहना है कि इसी डर और दबाव की वजह मेरे साथ से शोषण का ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा।

शोषण का ये सिलसिला लंबा चला

गायिका ने खुलासा किया कि जब उन्होंने अपनी आपबीती के बारे में बात करना शुरू किया, तो कई दूसरी महिलाओं और यहां तक ​​कि बच्चों के परिवारों ने भी उनसे कांटेक्ट किया, जिन्होंने इसी तरह की कहानियां शेयर कीं। उन्होंने उसके कुकर्मों को "शौक" बताया और आरोप लगाया कि महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में रिकॉर्ड करना एक नॉर्मल बात थी उसके लिए। स्वगथा ने इसके दर्दनाक परिणामों पर बात करते हुए बताया, 'जब मैंने शुरू में खुद को इससे दूर करने की कोशिश की, तो मुझको बदनाम करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं म्यूजिक डायरेक्टर और उसकी फैमिली ने भी मुझपर चोरी का झूठा आरोप लगाया और इंडस्ट्री में मुझे बदनाम करने की कोशिश की।'

दर्दनाक हादसे ने भावनात्कम रूप से प्रभावित किया

इसके आगे उन्होंने बताया कि वकीलों और उच्च अधिकारीयों से सलाह लेने के बावजूद, वो ऑफिशियल शिकायत दर्ज करने से बहुत डर रही थीं। हालांकि, अब उन्होंने कानूनी कार्यवाही करने का दृढ़ संकल्प कर किया है। इसके आगे उन्होंने बताया, "मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के जिन हिस्सों को उसने छुआ था, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। इस दर्दनाक हादसे ने मुझे भावनात्कम रूप से इतना प्रभावित किया है, कि मुझको थेरेपी लेनी पड़ी और कुछ समय के लिए ऋषिकेश में रहना पड़ा।" वहीं, स्वागथा ने कहा, "वर्तमान मेरे द्वारा उठाये गए कदम बदले की भावना से प्रेरित नहीं हैं, बल्कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले संगीतकारों से आने वाली पीढ़ियों बचाने की एक कोशिश है।"

ये भी पढ़ें

‘द इंडिया स्टोरी’: सिर्फ फिल्म नहीं, एक चेतावनी है काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की ये फिल्म, जानें कब होगी रिलीज
बॉलीवुड
The India Story Release Date

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

tollywood

Published on:

29 Apr 2026 05:42 pm

Hindi News / Entertainment / ‘वो मद्रास का एपस्टीन है’, सिंगर स्वगथा एस कृष्णन ने खोली इंडस्ट्री की पोल, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर पर लगाए आरोप

पत्रिका लाइव अपडेट

Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल्स ने किया दावा, असम, पुडुचेरी में NDA की सरकार, केरल में कांग्रेस, देखें सबसे सटीक आंकड़े

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर’ के सेट पर 500 लीटर पेट्रोल और 25 किलो विस्फोटक के बीच हुआ असली धमाका, कांप गई थी पूरी टीम

'धुरंधर' के सेट पर 500 लीटर पेट्रोल और 25 किलो विस्फोटक के बीच हुआ असली धमाका, कांप गई थी पूरी टीम
मनोरंजन

IPL 2026 के बिच पंत की एक्स ने ईशा नेगी ने श्रेयस की टीम के लिए मारी पलटी? मिस्ट्री पोस्ट से मचा बवाल

IPL 2026 के बीच ऋषभ पंत की एक्स गर्लफ्रेंड ईशा नेगी दिखीं
मनोरंजन

मुकेश खन्ना का रणवीर सिंह को अल्टीमेटम! ‘धुरंधर’ ठीक है, लेकिन शक्तिमान बनने की हिम्मत भी मत करना…

मुकेश खन्ना का रणवीर सिंह को अल्टीमेटम! 'धुरंधर' ठीक है, लेकिन शक्तिमान बनने की हिम्मत भी मत करना...
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ रचने वाली है नया इतिहास! ‘दंगल’ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर उड़ा दी है इंडस्ट्री की नींद

'धुरंधर 2' vs 'दंगल': इतिहास रचने से चंद कदम दूर है फिल्म! जानें कमाई के वो आंकड़े जिन्होंने इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ के इतिहास रचते ही आदित्य धर और रणवीर फिर उड़ाएंगे गर्दा? 2027 में होगा बड़ा धमाका

Aditya Dhar Ranveer Singh plan new big project in 2027 after Dhurandhar success
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.