‘वो मद्रास का एपस्टीन है’, सिंगर स्वगथा एस कृष्णन ने खोली इंडस्ट्री की पोल, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर पर लगाए आरोप

इसके आगे उन्होंने बताया कि वकीलों और उच्च अधिकारीयों से सलाह लेने के बावजूद, वो ऑफिशियल शिकायत दर्ज करने से बहुत डर रही थीं। हालांकि, अब उन्होंने कानूनी कार्यवाही करने का दृढ़ संकल्प कर किया है। इसके आगे उन्होंने बताया, "मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के जिन हिस्सों को उसने छुआ था, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। इस दर्दनाक हादसे ने मुझे भावनात्कम रूप से इतना प्रभावित किया है, कि मुझको थेरेपी लेनी पड़ी और कुछ समय के लिए ऋषिकेश में रहना पड़ा।" वहीं, स्वागथा ने कहा, "वर्तमान मेरे द्वारा उठाये गए कदम बदले की भावना से प्रेरित नहीं हैं, बल्कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले संगीतकारों से आने वाली पीढ़ियों बचाने की एक कोशिश है।"