‘धुरंधर’ के इतिहास रचते ही आदित्य धर और रणवीर फिर उड़ाएंगे गर्दा? 2027 में होगा बड़ा धमाका

फिल्म 'धुरंधर' और उसके सीक्वल की ऐतिहासिक सफलता ने आदित्य धर को भारतीय सिनेमा के सबसे भरोसेमंद निर्देशकों की कतार में खड़ा कर दिया है। चर्चा है कि आदित्य के पास एक ऐसा 'हाई-कॉन्सेप्ट' आइडिया आया है, जो भारतीय पर्दे पर दर्शकों को बिल्कुल नया अनुभव देगा। यह फिल्म न केवल बड़े बजट की होगी, बल्कि इसे एक 'लार्जर-दैन-लाइफ' सिनेमा के तौर पर शूट किया जाएगा। हालांकि, फिल्म के टाइटल और कहानी को फिलहाल पूरी तरह से गुप्त रखा गया है, लेकिन ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह प्रोजेक्ट बॉलीवुड में एक्शन और ड्रामा के पैमाने को बदल कर रख देगा।