Toxic release date: एक बार फिर टली Yash की ‘टॉक्सिक’,नई रिलीज डेट पर सस्पेंस, फैंस निराश

Toxic release Postponed again: KGF फेम सुपरस्टार यश ( Yash) के फैंस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मोस्टअवेटेड फिल्म 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups' की 4 जून की रिलीज एक बार फिर टाल दी गई है। यश ने बुधवार को सोशल मीडिया पर खुद ये जानकारी शेयर की। बता दें, सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि इस बार कोई नई रिलीज डेट भी नहीं बताई गई है।