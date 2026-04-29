वो एक्ट्रेस जिसकी जिंदगी को शौहर ने बनाया जहन्नुम! मौत के बाद अस्पताल का बिल चुकाने के भी नहीं थे पैसे

20 साल की उम्र तक आते-आते वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन चुकी थीं। हर बड़ा डायरेक्टर और हीरो उनके साथ काम करना चाहता था। इसी दौरान उन्हें खुद से दोगुने बड़े और शादीशुदा कमाल अमरोही से प्यार हुआ। दोनों ने साल 1952 में गुपचुप निकाह कर लिया। लेकिन यह शादी खुशियों के बजाय बंदिशें लेकर आई। उस समय मीना कुमारी देश की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थीं, लेकिन घर के अंदर उन पर सख्त पाबंदियां थीं। उन्हें शाम 6 बजे तक हर हाल में घर लौटना होता था और किसी को भी उनके मेकअप रूम में जाने की इजाजत नहीं थी।