‘आर्टिस्ट का हक क्यों खा रहे हैं?’, रैपर ने बिग बॉस विजेता प्रिंस नरूला पर लगाए गंभीर आरोप, पैसे के लेन-देने का मामला

Rapper Hitzone Accusation On Prince Narula: रियलिटी शो की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके प्रिंस नरूला इन दिनों एक नए विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल रैपर हिटजोन ने प्रिंस नरूला पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उन्होंने साथ में किए गए गानों का भुगतान अब तक नहीं किया है। इतना ही नहीं, हिटजोन ने अपनी बात साबित करने के लिए कथित वॉइस नोट्स और बातचीत भी सार्वजनिक कर दिए। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।