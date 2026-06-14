दर्द छिपाकर लोगों को हंसाते रहे कॉमेडियन महमूद, लकी अली ने दिया बेहद दुख, लेखक हानिफ जावेरी ने किया खुलासा

हनीफ जावेरी ने 'मेरी सहेली' के साथ एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कहा कि महमूद अपने बच्चों की वजह से अक्सर मानसिक तनाव में रहते थे। उन्होंने दावा किया कि मशहूर गायक और अभिनेता लकी अली ने भी अपने शुरुआती दिनों में पिता को काफी परेशानियों का सामना करवाया था। हालांकि बाद में लकी अली ने अपनी अलग पहचान बनाई और सफलता हासिल की, लेकिन उससे पहले का दौर परिवार के लिए बेहद कठिन बताया जाता है।