Video: सलमान खान के 16 किलो वजन घटने का जानिए राज, ‘भाईजान’ ने खुद किया खुलासा

साल 1996 में आई फिल्म 'दरार' ने अरबाज खान की किस्मत बदल दी। इसमें उनके नेगेटिव किरदार को काफी पसंद किया गया और उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट विलेन अवॉर्ड मिला। बाद में उन्होंने निर्माता के रूप में 'दबंग' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई और 'दबंग 2' का निर्देशन भी किया। निजी जिंदगी में भी अरबाज काफी चर्चा में रहे। पहले उनकी शादी मलाइका अरोड़ा से हुई थी और अब उन्होंने शूरा खान से शादी की है। आज अरबाज एक सफल अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के तौर पर पहचाने जाते हैं।