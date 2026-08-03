भारत को मां और पाकिस्तान को मौसी कहकर बुरे फंसे सनी देओल, ‘बंटवारा’ के रिलीज से पहले लोग करने लगे ट्रोल

Sunny Deol Pakistan Remark: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल अपनी आगामी फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के बीच एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। पटना में आयोजित प्रमोशनल इवेंट के दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान को भारत की "मौसी" बताया। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कई यूजर्स ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। वहीं कुछ लोगों ने उनके बयान को ऐतिहासिक संदर्भ में देखने की भी अपील की।