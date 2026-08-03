“सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता” PM मोदी के सपोर्ट में आना भूमि पेडनेकर को पड़ा भारी, भड़के यूजर्स

Bhumi Pednekar trolled On PM Modi Video: नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर महीने भर चले NEET-UG 2026 विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। नरेंद्र मोदी ने वीडियो शेयर कर सभी बच्चों को माफ भी कर दिया था। जिसके बाद बॉलीवुड स्टार्स अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे थे। इसी पर भूमि पेडनेकर ने बीते दिन एक पोस्ट किया। उन्होंने वीडियो में कहा कि जो बच्चों के साथ हुआ वह गलत था लेकिन देश के प्रधानमंत्री को गाली देना या गलत भाषा का प्रयोग करना भी ठीक नहीं था। जैसे ही भूमि का पीएम मोदी को सपोर्ट करते वीडियो सामने आया लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।