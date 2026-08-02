‘मुझे बचाओ!’ , दिव्या भारती का वो आखिरी डायलॉग, जिसे बोलने के अगले ही हुई थी एक्ट्रेस की मौत

अनीस बज़्मी ने हाल ही में एक खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि फिल्म 'लाडला' के लिए पहली पसंद श्रीदेवी नहीं, बल्कि दिव्या भारती थीं। उन्होंने दिव्या भारती के साथ फिल्म की लगभग 90 से 95 प्रतिशत शूटिंग पूरी भी कर ली थी और वह क्लाइमेक्स की शूटिंग करने ही वाले थे। लेकिन 5 अप्रैल 1993 को 19 साल की उम्र में दिव्या भारती अपने अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गई और उनकी दुखद मौत हो गई।अनीस बज़्मी ने बताया, "दिव्या की मौत के बाद लगभग दो महीने तक सेट पर सन्नाटा छाया रहा था। निर्माता और पूरी टीम अंदर से टूट चुकी थी। इतना बड़ा आर्थिक नुकसान और एक बेहतरीन कलाकार को खोने का गम सहना आसान नहीं था। फिर हमें फैसला लेना पड़ा कि फिल्म को फिर से शुरू से बनाया जाए।"