‘एक जोकर की तरह जूनूनी हो गई हैं’ कंगना रनौत ने किया ऋतिक रोशन के पोस्ट पर कमेंट, लोगों ने सुनाई खरी-खोटी

Kangana Ranaut React Hrithik Roshan Post: बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद कंगना रनौत इन दिनों अपनी विचारों और लगातार CJP आंदोलन पर कर रही पोस्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। लेकिन अब वह एक और वजह से चर्चा का विषय बन गई हैं। उनका और सुपरस्टार ऋतिक रोशन के बीच का पुराना विवाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर गरमा गया है। ट्विटर पर 'सॉरी ऋतिक' (#SorryHrithik) हैशटैग जैसे ही तेजी से ट्रेंड हुआ ऋतिक रोशन ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। उन्होंने लोगों से तथ्यों का इंतजार करने की अपील की, तो कुछ ही घंटों बाद बीजेपी सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी उसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्टर पर तीखा पलटवार किया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट की लाइन लग गई। लोग दो पक्षों में बंट गए।