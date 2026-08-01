पहले अभद्र भाषा, फिर माफीनामा! 15 साल की बच्ची को लेकर कंगना रनौत ने किया पोस्ट, लिखा- बेटियों को बचाओ

Kangana Ranaut Post: दिल्ली में NEET और CJP आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र व आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले नाबालिग बच्चों का वीडियो वायरल हुआ तो देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। इस पूरे विवाद के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश शेयर करते हुए बड़ा दिल दिखाया और गाली देने वाले सभी बच्चों को उनकी नादानी मानकर माफ भी कर दिया। पीएम मोदी के इस क्षमाशील कदम की जहां चौतरफा तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस घटना में शामिल एक 15 साल की बच्ची द्वारा सोशल मीडिया पर रोते हुए माफी मांगने का भी वीडियो सामने आया है। जिसे लेकर बीजेपी सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौतने बड़ा बयान दिया है।