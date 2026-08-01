‘युवाओं को गुमराह मत करो’, ट्रोलिंग पर भड़कीं कंगना रनौत, पोस्ट में दिया तीखा जवाब

कंगना रनौत ने ऐसे में तीखे लहजे में लिखा, "आप मेरी उन फिल्मों के किरदारों के क्लिप इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनके लिए मुझे लाखों-करोड़ों मिलते हैं, या उन बड़े इवेंट्स के वीडियो जहां मैं अपनी टीम और सिक्योरिटी के बीच घिरी होती हूं। क्या आप इनका इस्तेमाल करके किसी कमजोर युवा को यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि वह भी सड़क पर, स्कूल के फंक्शन में या किसी घटिया क्लब में वैसा ही कर सकती है? क्या ये दोनों बातें एक जैसी हैं? युवाओं को गुमराह मत कीजिए, ये एक जैसी बातें नहीं हैं। आज आप दूसरों के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, कल आपकी बारी होगी।" साथ ही कंगना ने लोगों से सिनेमा और रोज की जिंदगी के बीच के फर्क को धुंधला न करने की भी अपील की।