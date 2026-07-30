‘गटर छाप, सड़क छाप’ वाले बयान पर अभी भी चुप नहीं हैं कंगना रनौत, जानिए अब क्या कहा

कंगना के इस बयान के सामने आते ही इंटरनेट पर नेटिजन्स और युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने कंगना को आड़े हाथों लेते हुए उनकी भाषा के स्तर और गरिमा पर सवाल उठाए। यूजर्स ने उन्हें एक सांसद की जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को इस तरह से नीचा दिखाना बेहद शर्मनाक है। सोनू सूद समेत कई मशहूर हस्तियों और नेताओं ने भी उनके इस बयान पर ऐतराज जताया। संगीतकार विशाल ददलानी ने कहा, ’बुरी भाषा!? तुमने सड़कों पर बच्चों को पीटा, उन पर पत्थर फेंके, उन्हीं को दोषी ठहराते रहे हो! उन पर गोलियां चलाते हो। उन पर आंसू गैस छोड़ते हो। उनके चेहरों पर पैलेट गन चलाते हो। तुम्हारे किराए के गुंडे अभी भी घूम-घूमकर उन्हें धमका रहे हैं और पीट रहे हैं! ये गालियां तुमने खुद कमाई हैं, मेरे दोस्त।’ इस पोस्ट के कैप्शन में विशाल ने लिखा, ‘और पेड स्टोरी-कैंपेन और इन्फ्लुएंसर कैंपेन चलाने से आप और भी दयनीय लगते हैं।" लोग विशाल ददलानी के इस पोस्ट को सपोर्ट करने लगे।