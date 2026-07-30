4 मिनट 9 सेकंड के ‘रामायण’ के ट्रेलर पर उठे सवाल, फैंस का टूटा दिल, बोले- हनुमान जी कहां है? कारण आया सामने

Hanuman Missing Ramayana Trailer: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 4 मिनट 9 सेकंड के इस ट्रेलर में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, माता सीता के किरदार में साई पल्लवी और रावण के खौफनाक अवतार में यश की पहली झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। विजुअल इफेक्ट्स और विशाल पैमाने के लिए ट्रेलर की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन इसके साथ ही कई लोगों का दिल टूट गया है। एक बड़ा गर्व मेकर्स पर गुस्सा उतार रहा है। इसका बड़ा कारण कुछ और नहीं बल्कि ट्रेलर से मुख्य किरदार का गायब होना है। जी हां! फिल्म में 'भगवान हनुमान' की भूमिका निभा रहे सनी देओल (Sunny Deol) पूरे ट्रेलर में एक बार भी नजर नहीं आए, जिसने फैंस को हैरान और अचंभित कर दिया है।