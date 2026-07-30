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4 मिनट 9 सेकंड के ‘रामायण’ के ट्रेलर पर उठे सवाल, फैंस का टूटा दिल, बोले- हनुमान जी कहां है? कारण आया सामने

Ramayana Trailer Release: रणबीर कपूर और यश स्टारर 'रामायण: पार्ट 1' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, लेकिन फैंस हनुमान बने सनी देओल के न दिखने से हैरान हैं। अब इसके पीछे का बड़ा कारण सामने आ रहा है। आइये जानते हैं क्या है वो…
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jul 30, 2026

Ramayana Trailer Release heartbroken fans Questions raised for Where is Hanuman Ji this big reason revealed

रामायण के ट्रेलर से गायब दिखे हनुमान जी (Photo Source- Ramayana Teaser and Ramayana Trailer Launch Event)

Hanuman Missing Ramayana Trailer: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 4 मिनट 9 सेकंड के इस ट्रेलर में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, माता सीता के किरदार में साई पल्लवी और रावण के खौफनाक अवतार में यश की पहली झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। विजुअल इफेक्ट्स और विशाल पैमाने के लिए ट्रेलर की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन इसके साथ ही कई लोगों का दिल टूट गया है। एक बड़ा गर्व मेकर्स पर गुस्सा उतार रहा है। इसका बड़ा कारण कुछ और नहीं बल्कि ट्रेलर से मुख्य किरदार का गायब होना है। जी हां! फिल्म में 'भगवान हनुमान' की भूमिका निभा रहे सनी देओल (Sunny Deol) पूरे ट्रेलर में एक बार भी नजर नहीं आए, जिसने फैंस को हैरान और अचंभित कर दिया है।

रामायण के ट्रेलर में क्या दिखा और क्या नहीं?

ट्रेलर में रामायण के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों को दर्शाया गया है, जिसमें राम-सीता का विवाह, 14 साल का वनवास, शूर्पणखा से भेंट, सीता हरण और लंकापति रावण के उत्थान की झलकियां शामिल हैं। इतने बड़े कैनवास के बावजूद रामायण के सबसे अहम स्तंभ हनुमान का न दिखना चर्चा का विषय बन गया है। इंटरनेट पर कमेंट की लाइन लग गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे में इसका बड़ा कारण भी सामने आ गया है।

सनी देओल के न दिखने पर सामने आए ये कारण

सोशल मीडिया पर 'हनुमान कहां हैं?' ट्रेंड करने लगा, जिसके बाद फैंस ने दो मुख्य थ्योरी सामने रखी हैं-

  1. सटीक पौराणिक कालक्रम (Chronology): कई समझदार दर्शकों का कहना है कि मेकर्स ने पौराणिक कहानी के साथ पूरी ईमानदारी बरती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का आगमन सीता हरण के बाद सुग्रीव से मुलाकात के वक्त होता है और यह मुलाकात किष्किंधा के पास किष्किंधा पर्वत पर हुई थी। 'रामायण: पार्ट 1' मुख्य रूप से सीता हरण के सीक्वेंस पर केंद्रित है, इसलिए पहले पार्ट में उनके किरदार का स्कोप बहुत सीमित था।
  2. मास्टरस्ट्रोक सस्पेंस और 'पार्ट 2' का सरप्राइज: वहीं, कुछ फैंस का मानना है कि नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी ने जानबूझकर सनी देओल का फर्स्ट लुक छुपा कर रखा है ताकि रिलीज के करीब बज बनाया जा सके। यह दो भागों की सीरीज है- जिसका पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आएगा, इसलिए हनुमान के बड़े युद्ध दृश्यों को दूसरे भाग के लिए बचाकर रखा जा सकता है।

ऑस्कर विनिंग म्यूजिक और मेगा स्टार कास्ट

इस मेगा बजट फिल्म को नमित मल्होत्रा की 'प्राइम फोकस स्टोरीज', 'DNEG' और यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस' मिलकर प्रोड्यूस कर रही हैं। फिल्म में रणबीर, यश और साई पल्लवी के अलावा रवि दुबे, लारा दत्ता, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत ऑस्कर विजेता हंस जिमर (Hans Zimmer) और ए.आर. रहमान (A.R. Rahman) ने तैयार किया है। फैंस अब उम्मीद लगा रहे हैं कि मेकर्स जल्द ही सनी देओल का हनुमान लुक किसी विशेष पोस्टर या टीजर के जरिए शेयर करेंगे।

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Updated on:

30 Jul 2026 08:44 am

Published on:

30 Jul 2026 08:21 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 4 मिनट 9 सेकंड के ‘रामायण’ के ट्रेलर पर उठे सवाल, फैंस का टूटा दिल, बोले- हनुमान जी कहां है? कारण आया सामने

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