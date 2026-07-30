Ramayana Trailer: “राम ऐसे ही रहे होंगे”, ‘रामायण’ का ट्रेलर देखकर इमोशनल हुए फैंस, सोशल मीडिया पर आया सैलाब

ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने लिखा, "राम कमाल के लग रहे हैं, असल में श्रीराम ऐसे ही दिखते होंगे।" वहीं दूसरे ने लिखा, "रावण के रूप में यश छा गए हैं, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।" एक ने लिखा, "पुरानी रामायण - सादगी, नई रामायण - सिनेमाई।" एक अन्य ने लिखा, "यह कितनी हैरानी की बात है कि इतने सारे लोग सिर्फ़ इस ज़बरदस्त सफ़र की शुरुआत देखने के लिए सोए नहीं हैं।" एक और लिखा, "रामायण अपनी सीमाएँ पार करने जा रही है।" नितेश तिवारी की यह सिनेमैटिक मास्टरपीस दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जबकि इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा।